Mercato lavoro rialza la testa in terzo trimestre

(Teleborsa) - Nelsi è avuta "una ripresa dei". E' quanto emerge dalla nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione pubblicata da"Dopo ladello scorso trimestre, la crescita congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti sulla base delle comunicazioni obbligatorie (posizioni rispetto al secondo trimestre 2020), è dovuta alla ripresa di quelle(+183 mila in tre mesi; era -377 mila lo scorso trimestre) e al p(+97 mila e +65 mila)Nel terzo trimestre 2020, in termini tendenziali - chiarisce la nota - "tra isi registra il più forte calo dell'occupazione e del relativo tasso (-6,0% e -2,3 punti, rispettivamente) associato al maggiore aumento della disoccupazione – sia nei valori assoluti sia nel tasso – e del tasso di inattività; alla ripresa congiunturale dell’occupazione in questa classe di età corrisponde il più forte aumento del numero di disoccupati e del tasso di disoccupazione e il calo più intenso di quello di inattività. Nella classe dialla riduzione del numero assoluto di occupati su base annua corrisponde il calo del tasso di occupazione (-3,5% e -1,0 punti); nel confronto congiunturale in questa fascia di età si riscontra il più forte aumento del tasso di occupazione (+0,7 punti) e la più forte riduzione del numero di inattivi. Prosegue, infine, laa fronte della stabilità congiunturale e del lieve incremento annuale del numero di occupati, il tasso di occupazione 50-64 anni si riduce in entrambi i confronti (-0,3 e -0,7 punti rispettivamente)".Lesono state 11.416, in flessione (1.268 casi in meno, pari al -10,0%) rispetto all’analogo trimestre dell’anno precedente.Sulla riduzione delle denunce di malattia professionale nel terzo trimestre dell’anno - si legge - "hasia per la lenta, benché graduale, ripresa delle attività produttive che nei mesi di lockdown erano state sospese, sia per il permanere della difficoltà per i lavoratori di ricorrere ai presidi sanitari e amministrativi. L’82% delle malattie professionali denunciate ha interessato iper i quali si registrano 1.127 casi in meno (-10,7%) nel confronto di periodo. La riduzione delle denunce ha riguardato, anche se in maniera meno incisiva, anche le altre principali gestioni assicurative: l’agricoltura ha registrato una contrazione del -6,5%, mentre la gestione per conto dello stato un calo del -5,4%".