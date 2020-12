MIT licenzia linee guida per sicurezza viadotti e ponti

(Teleborsa) - "Un passo avanti fondamentale per lae la prevenzione del rischio delle infrastrutture di proprietà dello Stato, e una piccolache riguarda sia ilche l’efficacia della manutenzione delleogni giorno utilizzate dalle persone". E’ questa la sostanza delche introduce per la prima volta nel nostro Paeseper la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio diLo afferma la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti P, che ha firmato il provvedimento che adotta le linee guida sui ponti e viadotti elaborate e approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.Le nuove regole costituiscono una sorta didelle condizioni strutturali di ponti e viadotti, cavalcavia e opere similari, esistenti lungogestite da Anas o dai concessionari autostradali.Attraverso le nuove linee guida vengono infattin maniera unitaria e senza discrezionalità le– in una prima fase sperimentale per un periodo non superiore ai 24 mesi – di un sistema di mdi competenza di Anas o dei concessionari autostradali pubblici.L’attività di sperimentazione sarà eseguita dal centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, il Consorzio interuniversitario ReLUIS sotto la supervisione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.