MIT SIM presenta domanda ammissione quotazione su AIM Italia PRO

(Teleborsa) -annuncia di aver presentato a Borsa Italiana la, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. La quotazione viene richiesta perL'operazione diavverrà interamente attraverso unsociale per massime, cui sarà"MIT SIM S.p.A. 2020-2023" per ogni azione sottoscritta. Laper l’inizio delle negoziazioni su AIM Italia PRO è lunedìMIT è già presente negli ambienti di Borsa come Specialist, ruolo che le ha già consentito die consentirà alla stessa di poter partecipare a nuove potenziali operazioni., Amministratore Delegato di MIT SIM, ha sottolineato "la forza della nostra società è quella di essere riuscita in poco tempo a creare un ecosistema virtuoso che valorizza le competenze dei soci e le rende immediatamente fruibili dai propri clienti”.La Presidenteha spiegato che "l'iniziativa nata neanche due anni fa sulla base di relazioni professionali reciproche di alcuni attori del mercato". "Con la raccolta in IPO - ha aggiunto - metteremo basi solide alla strategia di sviluppo, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per l’accesso delle PMI al mercato dei capitali.”Nel processo di quotazione MIT SIM è stata assistita da EnVent Capital Markets LTD, in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di Consulente Finanziario, da Nctm in qualità di deal legal counsel, da BDO Italia in qualità di Società di Revisione, da Directa Sim in qualità di sub-collocatore online e dallo Studio Segre in qualità di consulente per i servizi di segreteria societaria.