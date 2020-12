Natale, via libera CDM a nuovo decreto: dal 24 dicembre nuove restrizioni

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie. L'Italia saràneinei, per il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio. In tutto ci saranno quindi 10 giorni di lockdown totale mentre altri 4 saranno di parziali chiusure."Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure" del DPCM del 3 dicembre sulle zone rosse, "nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure" sulle zone arancioni. È quanto si legge nella bozza del nuovo decreto. Durante i giorni di festa ci si potràe in; in questo conto non sono inclusi iL'orario in cui è possibile spostarsi rimane lo stesso:. Per chi viola i divieti previsti dal nuovo decreto per le vacanze di Natale sono previsteda 400 a 1.000 euro.Riguardo la polemica sul fatto che i Comuni piccoli fossero penalizzati dal blocco degli spostamenti nei giorni di festa, il compromesso trovato tra Governo e Regioni è cheNel pomeriggio,, presidente della, si era detto pronto a varare una ordinanza per non consentire durante le feste gli spostamenti dai comuni con meno di cinquemila abitanti, qualora il Governo li avesse consentisse.Intanto da, seppur per pochi giorni (anche se da lunedì 21 vengono bloccate le uscite dalle Regioni),: la Provincia autonoma die le Regionipasseranno in giallo per scadenza dell'ordinanza vigente.