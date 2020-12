Serie A, obiettivo 1,15 miliardi di euro a stagione per diritti TV

(Teleborsa) - Lapunta a raccogliere almeno, per i campionati 2021-2024, dalla vendita dei. È il punto centrale di un accordo approvato dai venti club in una riunione svoltasi oggi, secondo quanto riporta Reuters, con ilNel triennio 2018/21 i diritti TV del campionato sul mercato italiano hanno fruttato 973 milioni di euro a stagione, di cui 780 dae 193 daSempre oggi è arrivata anche l'ufficialità dell'acquisto da parte didei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle migliori partite delper tre stagioni a partire dal 2021/22.