Tesla scambia sui massimi e si classifica tra le big di Wall Street

Titolo Prezzo Capitalizzazione P/E Tesla 655,90 $ 621,73 mld $ 1.299,53 Toyota 154,64 $ 250,46 mld $ 15,78 Volkswagen 152,74 € 80,21 mld € 18,85 GM 42,03 $ 60,16 mld € 18,85 BMW 74,67 € 47,98 mld € 14,08

(Teleborsa) -entrerà a far parte dell', principale indice azionario americano, a partire dal 21 dicembre. Le sue quotazioni sono ormai alle stelle. Infatti il titolo quota 655,90 USD a Times Square sul Nasdaq e, considerato lo split sui prezzi fatto il 31 agosto 2020, riguardante l'assegnazione agli azionisti di 5 nuove azioni per ogni vecchia azione posseduta, stiamo parlando di un prezzo teorico per azione di 3.279,50 USD.Glisul titolo sono ormai arrivati a quasientra a far parte delle, in termini di capitalizzazione, dietroIl price earnings diha un valore di 1.299, mentre quello del. Sicuramente gli investitori istituzionali che hanno una, avranno in portafoglio il titolo, ma su questi prezzi è difficile prendere una nuova posizione di acquisto sul titolo.