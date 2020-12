Vaccino Pfizer/BioNTech, EMA: attacco hacker ha avuto accesso a numero limitato di documenti

(Teleborsa) -, l'Agenzia europea per i medicinali, ha detto che "unappartenenti a terzi sono stati" nell'ambito dell'inchiesta sull'per l'approvazione del loro vaccino.L'EMA ha ingaggiato una società specializzata per supportare l'che è attualmente in corso in stretta collaborazione con lee. L'Agenzia rimane pienamente operativa e