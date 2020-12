ENAC: interdetti voli dal Regno Unito in applicazione Ordinanza del Ministro della Salute

(Teleborsa) - In applicazione dell', l', Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha emesso un Notam (Notice to Airmen) con cui dispone l'(Gran Bretagna e Irlanda del nord), a partire da oggi e fino al 6 gennaio 2021.Sono esclusi dal provvedimento i voli cargo e i voli di emergenza sanitaria. L'ENAC invita i passeggeri con voli prenotati da e per queste destinazioni a contattare la propria compagnia aerea.