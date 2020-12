Banche, Profumo: "Profondo rammarico per la rigidità della BCE sui dividendi"

(Teleborsa) - Esprime "" ilin merito alla nuova raccomandazione della Banca Centrale Europea di. "Se abbiamo compreso la misura adottata riguardo al 2020, auspicando però che venissero introdotte distinzioni tra i diversi istituti in funzione della loro capitalizzazione, ora", ha dichiarato il presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio"Sul lungo periodo, un atteggiamento così rigido nei confronti dell’industria bancaria si potrebbe, infatti,, rischiando di compromettere il valore delle stesse banche, perché si riduce la loro attrattività per gli investitori e la complessiva fiducia nei confronti del settore - spiega Profumo - Inoltre, questa misurache per due anni non percepiranno dividendi, e sottrae risorse a consumi e ulteriori investimenti".In particolare, lee nel programmare la loro attività pluriennale. "Per prevenire l’erraticità dei mercati, negli anni precedenti, le Fondazioni hanno prudenzialmente costituito appositi fondi per la stabilizzazione delle erogazioni, che ammontano complessivamente a circa il doppio delle loro erogazioni annuali. Si tratta, però, di fondi limitati, che dovranno essere nuovamente alimentati, altrimenti l’attività erogativa dovrà necessariamente ridursi", ha aggiunto Profumo.