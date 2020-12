Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, in un quadro di rinnovata volatilità innescata dai timori per la nuova variante britannica del Covid . Relegato in secondo piano l' accordo raggiunto a Washington su un nuovo piano di stimoli all'economia statunitense, dopo mesi di stallo tra Democratici e Repubblicani.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,45%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.895 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 49,1 dollari per barile, con un ribasso del 3,97%.Sale lo, attestandosi a +113 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,53%.sensibili perdite per, in calo del 2,37%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,33%. In apnea, che arretra del 2,52%., forte calo del(-2,11%), che ha toccato 21.511 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 23.427 punti, in netto calo del 2,09%.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-3,09%),(-3,07%) e(-2,82%)., che mette a segno un +1,23%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,69%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 4,26%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,04%),(+1,33%),(+1,30%) e(+1,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,90%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,31%.Affonda, con un ribasso del 4,03%.Crolla, con una flessione del 3,93%.