Brexit, God save the Deal: avanti trattative Londra-Bruxelles

(Teleborsa) - "Del domani non v'è certezza". A quanto pare neanche dellaFino all’ultimo secondo, non sapremo cosa succederà ed anche dopo il- quando scadrà il periodo di transizione con Londra che ha ripetutamente dal piatto la possibilità di una proroga - non c’è nessuna certezza suitraVanno avanti anche oggi ifra gli esperti sul negoziato post-Brexit fra. Lo si apprende a Bruxelles.Gli incontri sono incentrati sul dossierle regole comuni a garanzia d'una concorrenza leale. Nel corso della giornata, inoltre, è previsto un incontro tra il francesecapo negoziatore Ue, ed il britannicoNel frattempo, al termine della riunione straordinaria del gruppo di coordinamento sulla Brexit, diversi eurodeputati hanno fatto sapere che ilnon riuscirà ad analizzare ed approvare l'eventuale accordo Ue-Uk entro fine anno."I giochi politici di Westminster hanno sprecato troppo tempo. E' oravalutare un accordo prima della fine dell'anno. Non faremo da passacarte mettendo semplicemente un timbro a un accordo, è troppo importante., Consiglio e Commissione dovranno trovareha scritto su twitterPresidente del Ppe.