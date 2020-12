Caso Brexit-Variante Covid, l'appello di Conftrasporto a De Micheli per camionisti italiani

(Teleborsa) -piùuguale caos. Descrive così la situazione drammatica che migliaia di camionisti e camioniste stanno vivendo in questo momentoche con una nota si unisce all'allarme lanciato oggi dalle associazioni degli autotrasportatori francesi. In viaggio da e verso il confine con la Gran Bretagna, sono infatti bloccati senza la possibilità di entrare né di uscire dal Regno Unito, con i punti più critici nell’Eurotunnel di Calais e agli imbarchi di Dover.L’appello del presidenteè rivolto alla ministra dei Trasporti e delle Infrastruttureperché intervenga presso le autorità francesi ed europee per trovare una soluzione che consenta agli autotrasportatori italiani di tornare a casa. “Una soluzione per coloro che si trovano in territorio francese potrebbe essere la realizzazione di un’area di parcheggio attrezzata e custodita che permetta ai trasportatori di lasciare il camion senza correre il rischio che venga rubato o svaligiato, per poi tornare a casa con qualsiasi altro mezzo consentito - suggerisce Uggè - Per coloro che si trovano in Inghilterra, mi rendo conto che l’operazione sarebbe più complessa, anche perché non più risolvibile in ambito comunitario. Si potrebbe comunque tentare di compiere la stessa operazione, ferme restando le condizioni indispensabili legate ai”.“Facciamoalla ministra, che si è dimostrata sensibile agli oggettivi problemi di un settore che non si è mai fermato e che nei giorni scorsi ha voluto ringraziare i lavoratori dei trasporti e della logistica con un video trasmesso dalle reti Rai - ricorda Uggè - Chiediamo che i nostri camionisti, così indispensabili per la sopravvivenza delle città, siano messi nelle condizioni di poter tornare a casa e, se potranno farlo con il loro camion, di prevedere ristori per i maggiori costi sostenuti”.