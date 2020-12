CNH, la Carovana Solidale di Iveco ha donato 1.200 pacchi alimentari in Brasile

CNH Industrial

(Teleborsa) - Quest'anno ladi– l'iniziativa natalizia a favore dei più bisognosi del marchio globale di veicoli commerciali di– ha portato più di 1.200 pacchi di generi alimentari a tre città dello Stato di, nel nord-est del Brasile:. Per fare ciò i conducenti dei veicoli Iveco hanno fatto squadra col famoso chef brasiliano Batista."Dopo un anno turbolento, Iveco – si legge in una nota – ha portato un po' di gioia natalizia a chi ne aveva bisogno". Le città, situate a circa 400 chilometri dalla capitale dello stato di Bahia, Salvador, per un totale di circa 6.000 abitanti, sono state scelte per il tasso molto basso di sicurezza alimentare e di. Questo strumento, sviluppato dalle Nazioni Unite, misura i livelli di sviluppo sociale ed economico.Il convoglio è partito dallo stabilimento produttivo di Iveco a Sete Lagoas verso il sud di Bahia e ha distribuito porta a porta ceste con prodotti alimentari a famiglie bisognose della regione. Lo, assieme a Polacão e Cris Rosa, creatore del workshop di cucina “Oficina Gourmet”, un progetto sociale della regione, hanno preparato una ricetta speciale. Lo hanno fatto unendo prodotti locali agli ingredienti delle ceste donate per creare il piatto “” (carne con zucca). Queste pacchi di alimenti permetteranno alle famiglie del luogo di preparare una cena di Natale davvero unica. Il tutto servito con un pizzico di solidarietà e di speranza.sono orgogliose di poter sostenere le comunità locali più bisognose, soprattutto in un periodo dell'anno così speciale", conclude la nota.