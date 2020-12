Iervolino Entertainment, "Artic Dogs" Migliore Animazione a "Cartoons of the Bay"

Iervolino Entertainment

(Teleborsa) -annuncia che il film, di cui detiene le Intellectual Properties dei personaggi per la produzione di spin-off, ha ricevuto ilalla 24° edizione diil festival dell'animazione crossmediale e della TV dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com.Proprio dal film di animazione "Arctic Dogs", tra i titoli più visti quest’anno su Netflix US, l'azienda ha creato lo, serie che nelle ultime settimane ha scalato la classifica di Apple TV Italia conquistando la prima posizione, e, al primo post su Apple TV durante la prima settimana di programmazione.Le IP dei personaggi di "Arctic Dogs" per la produzione di short content sono state acquisite da Iervolino Entertainment durante gli scorsi anni nell’ambito di diversi accordi con le società Short Art Media LLC e Arctic Justice Movie Limited, e includono i diritti di merchandising, sfruttamento commerciale, colonna sonora, diritti di editoria cartacea. La produzione di short-content, principalmente rivolti allo streaming e al mobile, è per Iervolino Entertainment una linea di business sulla quale sono concentrate grandi risorse