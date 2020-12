MARR ottiene upgrade rating ESG da MSCI

MARR

(Teleborsa) -, società leader in Italia nella distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food, ha ricevuto unad A da BBB (su una scala da CCC ad AAA) dell'Il rating A assegnato a MARR premia il continuo impegno della società e delle sue politiche a sostegno di Environment, Social e Governance.MARR ha infatti avviato da tempo un percorso di rafforzamento del proprio approccio alla sostenibilità implementando progetti in ciascuna delle tre aree ESG. Nel campo Environment con prodotti green e sostenibili, certificazioni delle filiere, benessere animale, nel Social con l'enfasi su trasparenza, legalità e corretta relazione con tutti gli stakeholder, nella Governance con il pieno rispetto di tutti i Regolamenti, Codici e best practices applicabili.