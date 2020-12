UK, blocco frontiere mette a rischio 9,3 milioni di euro di cibo italiano esportato ogni giorno

(Teleborsa) - La decisione della Francia di bloccare , al momento per 48 ore, i, oltre allodi diversi Paesi europei, per la nuova variante britannica del Covid,che vengono esportate in media ogni giorno in Gran Bretagna, secondo un'analisi della Coldiretti.L'impatto potrebbe essere consistente, se si considera che ildopo Germania, Francia e Stati Uniti. Le esportazioni agroalimentari italiane in Gran Bretagna sono in leggero aumento anche nel 2020 nonostante le difficoltà generate dalla pandemia per la tendenza ad accumulare scorte ed evitare – sottolinea la Coldiretti – l’arrivo di dazi e ostacoli amministrativi e doganali per effetto della Brexit.Se complessivamente le esportazioni agroalimentari italiane hanno raggiunto nel 2019 il valore di oltre 3,4 miliardi di euro dopo il, che complessivamente ha fatturato sul mercato inglese quasi 771 milioni di euro, spinto dal Prosecco Dop, al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti ci sono – continua la Coldiretti – i, ma rilevante è anche il ruolo della, deie dell’. Importante anche il flusso diper un valore attorno ai 85 milioni di euro.