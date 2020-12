Variante Covid, ECDC: "La mutazione circola da novembre"

(Teleborsa) - Ladel coronavirus. È quanto sostiene il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC), che ha analizzato tre sequenze diine uno ine che sono risultati essere collegati al focolaio inglese. Il che indica che si è già "verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione", scrive l'ECDC in un rapporto pubblicato sul suo sito."Le autorità sanitarie pubbliche e i laboratori di tutti i Paesi europei devonoVa identificato immediatamente chi ha avuto contatti con persone positive alla nuova mutazione o ha viaggiato nelle aree colpite, in modo da testarli, isolarli e tracciare i loro contatti", sottolinea l'ECDC.Sono in corso in queste ore la, il meccanismo di gestione politica delle crisi dell'Unione europea, e la, presieduto da Boris Johnson.Intanto. Su un volo Ryanair da Londra atterrato ieri sera asono stati riscontrati tre tamponi positivi e due dubbi. Due casi positivi anche tra i 351 passeggeri provenienti dalla Gran Bretagna e atterrati asaranno eseguite maggiorianalisi allo. Un caso sospetto si trova a: è all'esame delle autorità sanitari pugliesi e riguarda una ragazza 25enne rientrata da Londra con febbre e sintomi influenzali.Continua a stare bene, ed esserebritannica del Covid nella giornata di ieri. La donna non è ricoverata, ma è in isolamento con il compagno nella loro abitazione nella zona di Roma.Praticamente tutta Europa, inclusa l'Italia, ha deciso dicon la Gran Bretagna. Laha anche sospeso, almeno per 48 ore, i collegamenti via terra,e negli approvvigionamenti nel Regno Unito.