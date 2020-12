ACEA, al via istallazione prime 100 colonnine ricarica auto elettriche a Roma

(Teleborsa) -che, nelle fase iniziale, prevededi ricarica perin città.Il progetto è parte del piano di sviluppo nel settore della mobilità elettrica dell'azienda, previsto dal Piano industriale 2020-2024, che prevede l’installazione di 2.200 colonnine elettriche, delle quali oltre 2.000 a Roma, per un investimento complessivo di 29 milioni di Euro. "Nei prossimi anni investiremo in maniera importante nella mobilità elettrica con l’obiettivo di diventare uno dei principali player per l’e-mobility a Roma, ma guardiamo con interesse anche al di fuori del territorio della Capitale", ha dichiarato l'Ad Giuseppe Gola.Le, che verranno installate a Roma, erogheranno energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e utilizzeranno, una a corrente alternata "", per una ricarica standard, l’altra a corrente continua, per una ricarica più veloce ed efficiente.Uno studio ha permesso dida parte degli utenti, per favorire la più capillare distribuzione geografica dell’infrastruttura e il più ampio utilizzo da parte deicittadini.L’implementazione delle colonnine sarà realizzata da, la società del Gruppo che si occupa della gestione delle infrastrutture di ricarica (Charge Point Operator) e che ha recentemente acquisito "Electric Drive Italia", società specializzata nel campo della progettazione e realizzazione di piattaforme gestionali ICT per l’erogazione di servizi per la mobilità elettrica.