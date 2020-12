Airbus: EasyJet ritarda ordini, AirAsia potrebbe cancellarli

Airbus

(Teleborsa) - Notizie negative su due fronti diversi per, colosso della produzione di aerei già pesantemente colpito dalla crisi del settore aereo (ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in diminuzione del 35% rispetto allo stesso periodo 2019). La compagnia lowcost, mentre lain ordinativi a Airbus.EasyJet ha trovato un accordo con Airbus per. Inoltre, 15 date di consegna nel periodo dal 2022 al 2024 saranno spostate per soddisfare meglio la richieste stagionali. Queste operazioni potrebbero portare a sovrapprezzi per la low cost inglese, che ha anche esercitato, spostando la consegna tra 2025 e 2026. "In questo periodo di incertezza,, poiché ci consentirà di modificare rapidamente le dimensioni della nostra flotta in risposta alla domanda dei clienti", ha affermato ilSecondo quanto emerge invece dalla documentazione presentata presso l’Alta Corte di Kuala Lumpur, la, l'unità a lungo raggio della compagnia aerea AirAsia, potrebbe costare fino a 5 miliardi di dollari in ordinativi a Airbus, scrive Reuters. "AAX ha ordinato e Airbus ha già costruito, o sostanzialmente costruito,che sono attualmente nell'inventario", ha detto Anand Emmanuel Stanley, president Asia-Pacific del colosso europeo dell’aerospaziale, aggiungendo che ce ne sono, registrando perdite da giugno 2019, è sta ora aspettando l'approvazione del tribunale per convocare una riunione con i creditorie e trovare un acccord per la ristrutturazione del debito.