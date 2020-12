Borsa di New York chiude contrastata

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi a due velocità, dopo il via libera del Congresso al nuovo piano di stimoli e sull'onda delle preoccupazioni per la Brexit ed il Covid. Sui livelli della vigilia termina ilche si ferma a 30.216 punti, sostenuto dai titoli finanziari, mentre si conferma debole l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.695 punti. In frazionale calo il(-0,38%); sui livelli della vigilia l'(-0,16%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,80%),(-1,26%) e(-1,05%).Al top tra i(+6,11%) e(+4,16%), sul riavvio del piano di buaback.Brillante(+3,45%) dopo conti trimestrali sopra le atteseBene(+1,82%).La peggiore è, che ha chiuso a -2,32%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,99%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,83%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,84%),(+2,88%),(+1,96%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,49% proprio nel giorno del debutto nell'S&P 500.In caduta libera, che affonda del 4,94%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,93 punti percentuali.Prestazione negativa di, che scende del 4,43%.