Borse asiatiche confermano correzione. Tokyo chiude debole

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo il forte calo registrato dai mercati europei e la performance incerta di Wall Street. A penalizzare i mercati globali, in questo ultimo scorcio d'anno, sono le difficili trattative per la Brexit e le preoccupazioni per la pandemia, dopo la scoperta della variante inglese Sessione negativa per, con ilche lascia sul parterre l'1,04%, mentre l'indice Topix perde l'1,42%. Stessa impostazione per la piazza di(-1,54%).Deboli anche le borse cinesi, conche lascia sul parterre l'1,53% e, che ritraccia dell'1,44%. Perde terreno anche Taiwan che arretra dell'1,44%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, si conferma in rosso(-1,02%), seguita da(-1,18%,(-1,09%) e(-1,31%). In controtendenza si muove(+1,21%).In frazionale calo(-0,60%); sulla stessa linea, variazioni negative per(-1,08%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,1%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento delscambia al 3,30%.