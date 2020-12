Denaro su Illumina dopo upgrade

Illumina

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,40%.Piper Sandler ha alzato il giudizio sul titolo del produttore di sistemi integrati per l'analisi delle variazioni genetiche e funzioni biologiche a "overweight" dal precedente "neutral".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 377,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 365,3. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 390,4.