Enel, aggiornato accordo con EPH per cessione quota in Slovenské elektrárne

Enel

(Teleborsa) - Enel Produzione, controllata die la società EP Slovakia BV e la società ceca Energetický a prumyslový holding (congiuntamente “EPH”) hanno firmato un nuovo accordo che modifica alcuni termini e condizioni del contratto sottoscritto in data 18 dicembre 2015 (come già modificato nel corso del 2018) tra Enel Produzione ed EPH e concernente la vendita della partecipazione detenuta da Enel Produzione in Slovenské elektrárne.Come annunciato il 18 dicembre 2015 e il 28 luglio 2016 - spiega una nota -, pari al 66% del capitale di quest’ultima, e disciplina la successiva cessione in due fasi ad EP Slovakia BV del 100% della HoldCo1 per un corrispettivo complessivo di 750 milioni di euro, soggetto a conguaglio sulla base di vari parametri.In base al nuovo accordo Enel Produzione ed EPH hanno apportato alcune modifiche al Contratto, che riguardano sia il supporto finanziario a Slovenské elektrárne a servizio del completamento delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Mochovce, sia i meccanismi che regolano l’esercizio delle opzioni put o call relative al trasferimento della partecipazione residua in HoldCo.In particolare, con riferimento al supporto finanziario, si prevede che– chiamata a sua volta a renderli disponibili a Slovenské elektrárne – per un importo massimo di 570 milioni di euro con scadenza nel 2032. Tali finanziamenti saranno resi. L’erogazione del primo finanziamento, per un importo di 270 milioni di euro, è subordinata ad alcune condizioni, in particolare la modifica di alcuni contratti di finanziamento tra Slovenské elektrárne e le proprie banche finanziatrici, al fine di tener conto dello stato di avanzamento del Progetto, e altre condizioni tipiche per tale tipo di operazioni. L’erogazione di tale primo finanziamento è condizione di efficacia delle ulteriori modifiche al Contratto, condivise tra le parti e di seguito illustrate.Gli indicati finanziamenti fino a 570 milioni di euro si aggiungono al finanziamento di 700 milioni di euro, già erogato dal Gruppo Enel in base agli accordi modificativi del Contratto stipulati tra le parti nel 2018 e la cui scadenza si prevede venga anch’essa estesa al 2032.Il nuovo accordo tra le parti prevede inoltre che EPH provveda a concedere a sua volta un ulteriore finanziamento di importo pari a 200 milioni di euro a servizio del Progetto.Il corrispettivo complessivo, pari a 750 milioni di euro, è soggetto a un meccanismo di conguaglio che verrà calcolato da esperti indipendenti secondo una formula già definita nel Contratto, cui il nuovo accordo apporta alcune varianti, concernenti l’esclusione di una parte degli investimenti previsti per la realizzazione dell’unità 4 dell’impianto di Mochovce e l’individuazione della percentuale dienterprise value della medesima unità 4 dell’impianto di Mochovce da considerare a seconda del momento dell’esercizio dell’opzione.Inoltre, in caso di esercizio della early call option da parte di EPH sono stati introdotti un floor e un cap del corrispettivo – variabili a seconda del momento dell’esercizio dell’opzione e dell’applicazione in concreto della formula di determinazione del prezzo – da un minimo di 25 milioni di euro fino ad un massimo di 750 milioni di euro.Il nuovo accordo prevede infine che, al momento di esercizio delle opzioni sopra indicate, EPH subentri nei Finanziamenti. In caso di early call option, si prevede che EPH subentri nei Finanziamenti secondo uno schema articolato a partire dal 2026, con ultima tranche prevista al più tardi nel 2032.