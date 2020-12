FCA-PSA, UE dà via libera a fusione grazie a impegni assunti per concorrenza

Fiat Chrysler Automobiles

Peugeot

(Teleborsa) - Lala proposta, che è subordinata al pienoofferti dalle due società.Il via libera seguedella Commissione sulla fusione, a seguito della qualesul mercato deiin nove Stati membri, dove le due case d'auto hanno quote di mercato elevate o molto elevate e sono concorrenti particolarmente stretti. L'acquisizione avrebbe quindi probabilmente comportato un aumento dei prezzi per i clienti.Per fugare le preoccupazioni della Commissione,volti a promuovere l'ingresso e l'espansione sul mercato: un'estensione dell'accordo diattualmente in vigore traper i piccoli veicoli commerciali leggeri, in base al quale PSA produce veicoli a marchio Toyota principalmente nell'Unione Europea; una modifica degliin vigore tra PSA, FCA e le loro reti al fine di facilitare l'accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione.La soddisfazione questi impegni - sottolinea Bruxelles -sul mercato e quindi risponde pienamente a tutte le preoccupazioni della Commissione in materia di concorrenza. La Commissione è quindi giunta alla conclusione che l'operazione, così come modificata dagli impegni,di concorrenza."L'accesso a un mercato competitivo per i furgoni commerciali leggeri è importante per molti lavoratori autonomi e piccole e medie imprese in tutta Europa", ha spietato la Commissaria alla concorrenza, assicurando "siamo in grado di autorizzare la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot SA poiché i loro impegni faciliteranno l'ingresso e l'espansione nel mercato dei furgoni commerciali leggeri. Negli altri mercati in cui operano attualmente le due case automobilistiche, la concorrenza rimarrà forte dopo la fusione ".Le due case d'auto hannoalla creazione di Stellantis ed hanno già convocato le rispettiveper il, per approvare la fusione. Il closing è previsto entro il primo trimestre 2021.