Gruppo AMA, finanziamento MPS di 2 milioni con garanzia SACE

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, azienda italiana leader nella fornitura di componenti per l’allestimento e la manutenzione die per la cura del verde, ha sottoscritto conun, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19.L’operazione strutturata, con una, consentirà alla società di fronteggiare l'incremento dellae corrente dovuta al rallentamento delle consegne a causa dell’emergenza e di fare. "Il finanziamento da 2 milioni di euro nell'ambito del programma Garanzia Italia è uno strumento di grande importanza che sosterrà la nostra azienda in un periodo instabile segnato dall’emergenza Covid e ci consentirà di proseguire con gli investimenti previsti dal piano industriale", ha dichiarato l'Il Gruppo Ama ha. L’azienda progetta e realizza componenti e attrezzature per l'allestimento completo dei veicoli definiticomponenti after market e ricambistica per macchine agricole e per la cura del verde. Ama ha 12 stabilimenti produttivi in Italia e 4 all’estero, con 15 filiali distributive nel mondo, 7 punti vendita e 5 uffici di rappresentanza."Il nostro Paese - ha dichiarato il responsabile Mid Corporate Centro-Nord di SACE- è leader mondiale nella produzione di macchinari agricoli. Con questa operazione, di cui andiamo fieri, sosteniamo i piani di investimento di un’azienda che rappresenta un’".