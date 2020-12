Infrastrutture, riapre la Terni-Rieti: l'opera dai tempi biblici vede finalmente luce

(Teleborsa) -, un'opera rimasta ferma per oltre un ventennio e che ha conosciuto un'accelerazione nell'ultimo anno, grazie all'intervento del viceministro alle Infrastrutture. Un collegamento che non unisce solo due città, ma due importanti Regioni del Centro Italia, il Lazio e l'Umbria, e rappresenta un importante snodo per la viabilità.L'apertura segue, un tratto importantissimo per la direttrice.avverrà oggi alla presenza della Ministra del Trasporti, del Ministro degli Esteri, dei presidenti delle due regioni coinvoltee dell'amministratore delegato di Anas"Questa inaugurazione è la dimostrazione che se si lavora, se ci si dedica al paese, se la politica funge da propulsore ai bisogni del territorio allora i cittadini possono guardare al futuro con positività", ha affermato il viceministro Cancellieri in una nota pubblicata la vigilia su Tusciaweb.