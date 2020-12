PharmaNutra, ottenuta Certificazione CE su prodotti Cetilar Patch e Cetilar Tape

PharmaNutra

(Teleborsa) -, società specializzata nel settore deie dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha ottenuto due importanti attestazioni da parte dell’Organismo Notificato dell’(ISS) e della(FDA).La società ha infatti ricevuto dall’ISS laper la classificazione comePatch e Cetilar Tape, che assieme a Cetilar Crema - già certificato in Classe 2A - formano una linea di dispositivi medici a base di esteri cetilati (CFA) per il benessere di muscoli e articolazioni. Questo attestato consente a PharmaNutra sia diemesse dalle autorità dei singoli Paesi, sia di ottenere il certificato di libera vendita richiesto dai Paesi extra-UE.La società ha inoltre conseguito il(acronimo di Generally Recognized As Safe) per i propri Esteri Cetilati (CFA) brevettati da parte della FDA (Food and Drug Administration), tramite la procedura di ammissibilità da parte di un panel di esperti qualificati, sulla base di dati scientifici relativi alla sicurezza dei CFA. Questa attestazione permetterà a PharmaNutra dia base di CFA."Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto questi importanti riconoscimenti per la nostra linea di prodotti per muscoli e articolazioni - ha dichiarato- Innanzitutto, perché si è trattato di iter complessi, che hanno impegnato il nostro reparto Regolatorio e Assicurazione Qualità a lungo, pertanto l’ottenimento di queste nuove certificazioni rappresenta un traguardo importante. Il riconoscimento dei prodotti come Dispositivi Medici di Classe 2A permetterà al brand Cetilar di crescere ulteriormente dal punto di vista commerciale, in Italia così come".La società ha iniziato di recente le negoziazioni suldopo essere stata quotata sul mercato AIM Italia per più di 3 anni.