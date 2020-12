Wall Street debole dopo PIL e piano aiuti

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street si avvicina al giro di boa con prudenza, dopo il via libera del Congresso al nuovo piano di stimoli e sull'onda delleSul fronte macroeconomico, sono state pubblicate le stime sul PIL del 3° trimestre stimato in forte recupero ed oltre attese grazie soprattutto al. Nel pomeriggio è stato diffuso anche un aggiornamento sulla fiducia dei consumatori e sulla vendita di case esistenti Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,40%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.689 punti. Pressoché invariato il(-0,08%); come pure, sui livelli della vigilia l'(-0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,17%),(-0,86%) e(-0,65%).Tra i(+2,89%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,62%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,62%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%.(+3,64%),(+2,96%),(+2,89%) e(+2,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,96%.Affonda, con un ribasso del 4,35%.Crolla, con una flessione del 3,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,30%.