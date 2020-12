CDP, via libera a nuova offerta non vincolante per Autostrade

Atlantia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha dato ilalla presentazione diper l'acquisto dia nome del consorzio formato daLa nuova offertacon riguardo, tra l’altro, a risultanze dellain corso, al relativo impatto sullae all’identificazione del processo e dellaper la presentazione di un’offerta vincolante. "La comunicazione resa al Consiglio - spiega una nota di CDP - si colloca nel solco di quanto prospettato da CDP nelle precedenti offerte inviate adrispettivamente il 19 e 27 ottobre scorsi, in coerenza con gli ulteriori passi negoziali in esse contenuti".L'offerta si riferisce alldetenuta da Atlantia in ASPI, p, che verrebbe rilevata dal Consorzio tramite unapartecipata dae da Blackstone e Macquarie con quote paritetiche per la parte residua.La lettera inviata ad Atlantia, sulla quale il Consorzio auspica una condivisione rispetto ai termini e ai principi in essa contenuti, ribadisce l’intenzione ditecnica che, considerata la grande mole di documenti e i numerosi aspetti da analizzare emersi anche nel corso delle ultime settimane, necessita diche risultano fondamentali per poter giungere alla