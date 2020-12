Fiducia imprese e consumatori in recupero a dicembre

(Teleborsa) -, dopo il deterioramento del sentiment registrato lo scorso mese, quando la seconda ondata di contagi di Covid-19 e le conseguenti restrizioni selettive avevano smorzato il maggiore ottimismo emerso durante la stagione estiva. E' quanto emerge dall'ultimo, secondo cui gli indici di fiducia restano benLaimprese a dicembre è risalitada quota 83,3, incorporando un miglioramento diffuso al settore(da 90,9 a 95,9) ed a quello dei(da 74,8 a 78,2), mentre lee, soprattutto, ilevidenziano un calo dell’indice (da 136,8 a 136 per le costruzioni e da 94,9 a 88,5 per il commercio al dettaglio).Il miglioramento è trainato soprattutto dal manifatturiero, che vede migliorare i giudizi su tutte le componenti, ed in parte dai servizi, che evidenziano miglioramenti nelle aspettative su ordini (servizi di mercato) o vendite (commercio al dettaglio). A livello di circuito distributivo, la fiducia diminuisce nella grande distribuzione mentre è in aumento nella distribuzione tradizionale.Dicembre evidenzia un recupero anche delche si porta adai 98,4 precedenti. Sono in miglioramento le aspettative sulla situazione economica generale e su quella familiare; si evidenzia un deciso miglioramento dei giudizi sull’opportunità all’acquisto di beni durevoli.Il clima economico e il clima futuro registrano un aumento più deciso passando, rispettivamente, da 79,8 a 86,0 e da 99,3 a 106,6. Il clima personale sale da 104,7 a 108,0 e quello corrente passa da 97,4 a 99,2.