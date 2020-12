Mediaset sulla parità in Borsa, riassetto torri e Vivendi al centro del CdA

Mediaset

(Teleborsa) - Performance incolore per, che tratta sulla parità in Borsa, all'indomani delche ha trattato del riassetto della partecipatae dellaSecondo Il Sole 24 Ore, il Consiglio di Mediaset avrebbe dato, controllata di Ei Towers, a Phoneix Tower International e F2i. L'operazione destinata a chiudersi nel 2021, avrà idell'azienda di Cologno Monzese.Il CdA poi avrebbe fatto il punto sulle beghe legali con, trovandosi d'accordo aper chiudere la disputa con il gruppo media francese.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,13 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,1. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,16.