MEF: nel 2020 emessi titoli per oltre 550 miliardi, costo sceso a 0,59%

(Teleborsa) - Nel 2020 sono stati, di cui 368.873 milioni di euro è costituito da titoli a medio-lungo termine e. Ilall’emissione nel 2020 risulta essere stato pari allo, un livello in diminuzione rispetto allo 0,93 % di fine 2019.. È quanto reso noto dalche ha pubblicato il calendario delle aste e le linee guida per la gestione del debito pubblico per il 2021.Per l'anno prossimo, ha spiegato il direttore generale del debitonel corso di una conference call "sulla vita media è difficile fare previsioni masu un ulteriore allungamento. Fermo restado che dove siamo oggi è un livello già abbastaza soddisfacente". In ogni caso, ha aggiunto, la strategia "sarà alleggerire la parte breve della curva, prendere un po' di risorse a medio e lungo termine dall'UE. Il 2021 sarà l'inizio di questa strategia da vedere poi negli anni successivi".Per quanto riguarda il costo medio dello stock di debito "" ha aggiunto Iacovoni sottolineando come c'è stata una "intensa attività di gestione dello stock titoli in circolazione" nel corso della quale "abbiamo ritirato titoli per circa 31 miliardi di euro" grazie "alle condizioni di liquidita' favorevoli di tesorereia soprattutto dal mese di agosto".Contestualmente alla pubblicazione del calendario delle aste dei BOT, il Ministero ha detto cheper specifiche esigenze di cassa, nello stesso giorno in cui verrà collocato il buono a 1 anno seguendo le consuete procedure per la comunicazione al mercato. Resta aperta la possibilità di offrire i cosiddettiche potranno essere collocati negli appuntamenti delle aste BOT di metà o fine mese.