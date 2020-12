Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

materiali

American Express

Walt Disney

DOW

Raytheon Technologies

Vodafone

Paychex

Mylan

Stericycle

Moderna

Tesla Motors

Xilinx

Netflix

(Teleborsa) - Partenza con segni in prevalenza positivi per la borsa di Wall Street, dopo che il. Peggio, invece, quello sui redditi e spese personali. Frattanto, il mercato sembra aver ben digerito lo sgambetto di, allungando i tempi per i sussidi alle famiglie.Sulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,58%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.701 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,09%); guadagni frazionali per l'(+0,25%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,56%),(+1,03%) e(+0,91%).Al top tra i(+2,08%),(+1,72%),(+1,65%) e(+1,34%).Tra i(+2,34%),(+2,31%),(+1,96%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,55%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,32%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.