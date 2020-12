Milleproroghe, da Alitalia ai pedaggi autostradali: tutte le norme

(Teleborsa) - Arriva oggi pomeriggio inil tradizionale DLdi fine anno che fa, tra cui molte legate all'emergenza sanitaria. Al suo interno c'è spazio per misure molto eterogenee, come il rinvio delle celebrazioni ovidiane, il completamento del progetto Mantova hub e norme per la semplificazione per i collegamenti in fibra ottica delle scuole e degli ospedali.Il Milleproroghe concederà tempo fino a luglio 2021 per "perfezionare" i nuovi piani economico-finanziari delle concessioni delle autostrade, cui sono legati gli "adeguamenti delle tariffe": ciò consente di(o il calo) dei, che sarebbe altrimenti scattati a fine anno.Un'altra norma del provvedimento concede(dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021)da 400 milioni concesso a fine 2019 per il trasferimento di complessi aziendali.Nella bozza del Milleproroghe c'è anche ilsu tutto il territorio nazionale del "conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca ovvero didi coltivazione diliquidi e gassosi". Stop anche alle proroghe per le concessioni già prolungate.Le proroghe che riguardanocovid hanno, cioè alla cessazione dello stato di emergenza. Se questo fosse prolungato, sarebbe necessario un ulteriore intervento normativo. In questo campo le proroghe riguardano gli specializzandi e i medici pensionati in corsia, la produzione in deroga delle mascherine, l’operatività del commissarioCi sarà più tempo per sostenere gli: per le domande presentate nel 2020 la "prova delle cognizioni" potrà essere svolta entro 1 anno dalla richiesta, secondo quanto si legge nella bozza del DL.Novità anche per gli appalti. Negli affidamenti diè confermata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del’obbligo di indicare in sede di gara lacui affidare parte dei lavori in caso di aggiudicazione. Inoltre, l’anticipazione maggiorata del 30% (invece del normale 20%) a favore delle imprese contraenti viene estesa a tutte le gare i cui termini non siano scaduti alla data del 31 dicembre 2021.