Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Si conferma in rialzo la borsa di Wall Street, dopo che il dato sulle. Peggio, invece, quello sui. A novembre, glinegli Stati Uniti sono aumentati al di sopra delle attese degli analisti. Il mercato sembra così aver ben digerito lo, che non ha voluto firmare il pacchetto di stimoli approvato dal Congresso, allungando i tempi per i sussidi alle famiglie.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 30.284 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.710 punti. Pressoché invariato il(+0,08%); leggermente positivo l'(+0,58%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,34%),(+2,06%) e(+0,91%).Tra i(+3,78%),(+3,63%),(+2,89%) e(+2,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,57%.Tra i(+6,09%),(+4,02%),(+4,01%) e(+3,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.