Recovery, dal superbonus ai progetti green: Governo al lavoro

(Teleborsa) - Sonoi miliardi a disposizione per iindividuati nella bozza del Recovery Plan, consegnata dal Premier Conte alla maggioranza. Al momento, sono previste spese per esattamenteAl capitolosaranno destinati 48,7 miliardi, all'area "andranno, al settore Infrastrutture per unaIl capitolopuò contare su 19,1 miliardi, quello sullasu 17,1 miliardi. L'areainfine, conterà su, dunque, i progetti elencati nella tabella, visionata dall'Ansa. Il più corposo è, che vale quasic'è poi ilper 22,4 miliardi, ma anchedegli edifici pubblici, per un totale diAncora:miliardi perper ladel Paese. Dalleall'passando per il, la conciliazioneCon il Recovery Fund il superbonus al 110% verrà esteso alE' quanto scritto nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'intervento riguarda gli incentivi all'efficientamento energetico e all'adeguamento antisismico degli edifici.Già in manovra (ora all'esame della Camera), dopo una lunga trattativa, è stata inserita un'estensione del superbonus a giugno 2022, con possibilità di ulteriore proroga a dicembre 2022 per chi a metà anno abbia superato ilSul Recovery plan "è giusto il c" politiche e non solo. "E' unhe "auspichiamo non vada a detrimento dei tempi. Il confronto è, ha detto oggi il Ministro Gualtieri.