Stazione Termini, FS Italiane e Roma Capitale lanciano concorso per riqualificazione Piazza dei Cinquecento

(Teleborsa) - Il– con le sue società– ha bandito insieme ail concorso di progettazione per laIl concorso, finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, – fa sapere il Gruppo in una nota – si svolgerà in due fasi e sarà il primo passo per l'attuazione del programma di riqualificazione architettonica e funzionale della Piazza e dell'intero ambito urbano afferente il nodo di Roma Termini.L'iniziativa – spiega FS – mira a valorizzare il rapporto tra la stazione e le emergenze di valore storico, monumentale e archeologico presenti nell'area, con particolare riferimento alle Mura Serviane, alle Terme di Diocleziano e al Museo Nazionale Romano a Palazzo Massimo; razionalizzare i componenti dell'accessibilità pubblica e privata; integrare e valorizzare i sistemi di mobilità alternativa; razionalizzare la sosta dei mezzi pubblici e privati; migliorare le condizioni di sicurezza. I progetti partecipanti dovranno raggiungere elevati standard di sostenibilità ambientale, sociale ed architettonica, puntando a trasformare la Piazza in un hub della mobilità integrata e sostenibile, coerentemente con gli indirizzi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma Capitale.Il piano di riqualificazione coincide con imaggiore scalo ferroviario del Paese per grandezza e traffico.