Borse asiatiche in positivo. Tonica Borsa di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia alla buona intonazione dei mercati europei e di Wall Street sul Covid e sulla Brexit.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,54%, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,49%. Ottima seduta per la Borsa di(+1,70%).Deboli le borse cinesi, conche è scesa dello 0,57%, mentreha accusato una perdita più consistente dell'1,13%. Bene ha fatto invece(+0,40%).Chiusw per festività. Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, viaggia in attivo(+1,25%), mentre appaiono deboli(-0,39%) e(-0,24%).Leggermente positivo(+0,78%); con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,36%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,19%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento deltratta al 3,24%.