Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale, al seguito dei mercati europei, beneficiando dell'ottimismo per la campagna vaccini anti-Covid e per l'imminente accordo sulla Brexit. Ilsale dello 0,38%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 3.690 punti.Poco sotto la parità il(-0,51%); sui livelli della vigilia l'(+0,01%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,18%),(+1,60%) e(+0,46%). Il settore, con il suo -0,85%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,81%),(+2,58%),(+2,09%) e(+2,07%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,30%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,24%),(+4,15%),(+3,86%) e(+3,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,44%.In apnea, che arretra del 2,31%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,91%.