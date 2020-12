Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.700 punti.Guadagni frazionali per il(+0,46%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,36%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,77%) e(+0,45%). Il settore, con il suo -1,24%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,27%),(+1,18%),(+0,78%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,02%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,89%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+1,96%),(+1,55%),(+1,49%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,87%.Affonda, con un ribasso del 2,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.scende dell'1,10%.