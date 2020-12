Alibaba crolla in Borsa colpita dai provvedimenti antitrust e della Banca centrale

Alibaba

(Teleborsa) -hadurante l'ultima settimana, crollando in Borsa a seguito delle indagini antitrust che la riguardano e del provvedimento della Banca centrale cinese contro la sua controllata Ant Group. Ciò nonostante il colosso dell'e-commerce fondato daavesse annunciato di aver alzato ildi dollari fino alla fine del 2022.Durante il weekend, le autorità di regolamentazione cinesi hanno ordinato ad, la società fintech di Alibaba, di "", citando presunte pratiche di concorrenza sleale nel settore Internet del paese. Ciò rientra in una più generale insofferenza delle autorità cinesi per loche alcunidel paese hanno acquisito e di cui i vertici cinesi hanno già messo in guardia i dirigenti delle maggiori società tech.Il gruppo di Jack Ma è comunque uno dei bersagli più grossi, sia per la sua dimensione sia perchè lo stesso, che a suo dire soffocherebbe l'innovazione.