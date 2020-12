BHP, riavvia attività di Samarco in Brasile

BHP

(Teleborsa) - Samarco, la joint venture del colosso minerario anglo-australianocon la rivale brasiliana Vale ha ottenuto l'approvazione per il riavvio delle attività nel complesso di Germano, nello Stato di Minas Gerais in Brasile, e in quello di Ubu, nello Stato di Espírito Santo.Le attività erano ferme dal disastro del 5 novembre 2015 dovuto al crollo di una diga e alle successive distruzione di interi villaggi e contaminazione, con fango e sostanze tossiche, del fiume Rio Doce, causando la morte di alcune decine di persone e centinaia di sfollati.