Brillante il listino di Tokyo. Debole il resto dell'Asia

(Teleborsa) - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in forte rialzo, in una seduta caratterizzata da scambi ridotti nell'ultima settimana dell'anno e prima del periodo più lungo di vacanza in Giappone. A sostenere il sentiment degli investitori contribuisce laa da 900 miliardi di dollari, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia.L'indice giapponese, mostra una plusvalenza dello 0,74%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l'(-0,19%).In frazionale calo(-0,32%); pressoché invariato(-0,12%).In frazionale progresso(+0,57%). Chiusa la Borsa di Sidney per festività.Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,18%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,3%.Il rendimento dell'tratta allo 0,01%, mentre il rendimento delè pari al 3,24%.