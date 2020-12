Coronavirus, contagi in calo ma pochi tamponi. Scoperta "variante italiana"

(Teleborsa) - Sonodi Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 8.913), a fronte di poco meno di, per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 2.056.277 contagiati. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 28 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica in Italia (che risentono come di consueto dell'influenza del calo di test analizzati nel weekend). Tasso di positività al 12,5%. In aumento lementre ieri ne sono stati registrati 298, per un totale dimorti dall’inizio dell’epidemia nel Paese."Circola daiin Italia unadi coronavirus Sars-CoV-2 "molto simile alla famigerata variante inglese". Unascoperta a Brescia, "che precede la variante emersa solo a fine settembre nel Regno Unito per poi diffondersi in Europa, Italia inclusa, e potrebbe anche esserne un precursore". Lo annuncia all'Adnkronos Salutepresidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica all'università degli Studi di Brescia, direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali Civili.Intanto, resta molto- da metà gennaio - delleÈ quanto si apprende da fonti di governo che precisano 'che si deciderà anche sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l'Epifania'. Potrebbero essere dunque rinnovate misure che prevedono la sospensione di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all'aperto, così come la chiusura di palestre e piscine.dallanelle ultimeil maggior aumento giornaliero dall'inizio della pandemia. I nuovi decessi sonoIl Ministro della SaluteSalvador Illa, ha annunciato che il vaccino contro il coronavirus inma chi deciderà di non farlo sarà inserito in un "registro" che sarà poi condiviso con gli altri Paesi dell'Ue, assicurando che il documentoe sarà compilato "nel pieno rispetto dellaNel frattempo, un portavoce della Commissione europea ha annunciato che completamento della distribuzione dicontro il coronavirus sviluppato da Pfizer e BioNTech è