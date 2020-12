Coronavirus, scuola: per ECDC dalla chiusura più danni che benefici

(Teleborsa) - L'della chiusura delleper limitare i contagi dasu livello di– ma anche economica – supera i benefici. È quanto sostenuto in un rapporto dal(ECDC), che per tale ragione consiglia di prevedere tale misure come ultima risorsa e per un periodo limitato di tempo.Il rapporto non considera però l'impatto della variante inglese, su cui non si hanno ancora dati disponibili. Secondo lo studio, quindi, il ritorno a scuola osservato in estate in diversi Paesi, coinciso con il rilassamento di molte misure restrittive, non può essere considerato il motore delnellaa ottobre.Una posizione che però in Italia non pare convincere tutti. Tra questi c'è anche il governatore della Campania,: "Sento che si parla della riapertura dell'anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire". Per De Luca infatti è impossibile prevedere una riapertura il 7 gennaio senza la verifica dell'andamento dei contagi nei primi giorni dell'anno: "in Campania non apriamo tutto il 7"."Si devono valutare i dati – ha aggiunto – e l'idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un'idea che lanon condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola".