Covid, Italia arancione per tre giorni prima della nuova stretta

(Teleborsa) - Negozi aperti e spostamenti all'interno del proprio Comune senza autocertificazione. Dopo la stretta "rossa" di Natale. Da oggi, 28 dicembre, al 30 i negozi potranno riaprire i battenti fino alle 21 e, fra le 5 e le 22, si potrà circolare liberamente all'interno del Comune.Restano chiusi al pubblicoma con la possibilità del servizio d'asporto o a domicilio. Per un pranzo o una cena fuori bisognerà attendere il 7 gennaio.Sul fronte degli spostamenti sarà concesso anche, una sola volta al giorno,per far visita ad amici o parenti. Anche in questo caso, come previsto per le visite di Natale, il limite è di due persone a famiglia oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.di appartenenza. Chi vive in unpotrà, invece, spostarsi liberamente entro i 30 km, salvo verso i capoluoghi di Provincia.Le forze dell'ordine hanno annunciato un. Secondo gli ultimi dati del ministero dell'Interno lo scorso 26 dicembre sono controllate 64.119 persone da polizia e carabinieri nell'ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre. Di queste persone 969 sono state sanzionate per violazioni, 8 denunciate per aver infranto la quarantena in casa. Le 11.594 verifiche sulle attività e gli esercizi commerciali hanno, invece, portato alla chiusura di 5 negozi e a sanzioni per 30 titolari."Anche a Santo Stefano i controlli sono stati numerosi, le sanzioni pari all'1,5% – ha affermato ili –. Il rispetto delle regole da parte dei cittadini è stato molto alto. È questo il modo migliore per garantire sicurezza a tutti e per scongiurare una terza ondata. Ora siamo concentrati sulla giornata di Capodanno. Anche qui sarà necessario mantenere le stesse precauzioni e le stesse cautele di questi giorni".Dal 31 dicembre al 6 gennaio l'Italia tornerà rossa ad esclusione di lunedì 4 gennaio, primo giorno arancione del nuovo anno.