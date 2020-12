Diritti TV Serie A, Consiglio di Stato boccia ricorso AGCM

Mediaset

(Teleborsa) - Non ci fu nessuna irregolarità nele quindi nemmeno sanzioni per. È quanto deciso oggi dal, che hacontro l'annullamento, deciso dal TAR del Lazio, delle sanzioni imposte dalla stessa AGCM alla Lega Serie A (1,9 milioni di euro), al suo advisor al tempo di quel bando, Infront (9 milioni), e ai broadcaster coinvolti, Mediaset (51,4 milioni) e Sky (4 milioni).La sentenza rafferma che "non ci furono violazioni nell'assegnazione dei diritti TV del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015/18". Il caso iniziò nel 2014 quandodi Serie A per "la" per la Serie A 2015-18. Il Garante ravvisò un’intesa, proposta da Infront, che causava "l’alterazione del confronto concorrenziale di gara" tra i due operatori della pay TV, a danno di altri soggetti, come Eurosport. L'anno seguente, i soggetti coinvolti sottoposero al Tribunale amministrativo del Lazio la richiesta di annullamento del provvedimento con allegata domanda di sospensiva della sanzione. Richiesta che venne accolta nel 2017 e che l'AGCM decise quindi di appellare con il ricorso al Consiglio di Stato."Accogliamo con grande soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato, che ha ribadito lenel rappresentare gli interessi del nostro cliente e nel valorizzare i diritti tv del campionato di Serie A", ha commentatoall'ANSA.