Enel X disegna e lancia il nuovo impianto fotovoltaico domestico Sun Plug&Play

Enel

(Teleborsa) - Un impianto fotovoltaico da 0,34 kW interamente disegnato da Enel X. È Enel X Sun Plug&Play, "una tecnologia che permette di produrre energia rinnovabile anche in città e rende più sostenibili i consumi delle abitazioni"."Si può facilmente installare su balcone o terrazzo, è adatto sia ache parapetto in muratura e, attraverso una spina elettrica con presa dedicata, consente di contribuire con l’energia prodotta dal sole a quella consumata per alimentare elettrodomestici e altri apparecchi della casa", si legge in una nota della divisione di“Se i concetti di sostenibilità e convenienza economica sembravano inconciliabili, con Enel X Sun Plug&Play dimostriamo che è possibile sviluppare soluzioni innovative accessibili a tutti – ha dichiarato, Responsabile Globale e-Home di Enel X. “Grazie a Enel X Sun Plug&Play ogni famiglia potrà finalmente beneficiare dei vantaggi di un impianto fotovoltaico, come efficientamento dei consumi e risparmio economico in bolletta, senza la necessità di un tetto di proprietà. Con questa soluzione, installabile facilmente sul proprio balcone di casa, l’energia rinnovabile diventa accessibile e sbarca in città. Una ulteriore dimostrazione dell’impegno di Enel X nel proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia che permettano alle persone di essere protagoniste della transizione energetica”.Secondo quanto si legge nella nota, con il nuovo impianto fotovoltaico "è possibile ottenere un risparmio infino a 90 euro l’anno e contribuire al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico, supportando allo stesso tempo le piccole realtà aziendali nazionali".