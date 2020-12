Relatech, controllata Mediatech sigla accordo quinquennale con Metra

Relatech

(Teleborsa) - Mediatech, controllata di, ha siglato un accordo quinquennale, multinazionale con sedi worldwide, specializzata nella lavorazione dell’alluminio con soluzioni ingegneristiche avanzate per l’industria e l’architettura., commenta: “Cloud e sicurezza dei dati rappresentano per Relatech due dei pilastri portanti di RePlatform, piattaforma proprietaria su cui si basa la nostra offerta. Offerta che si è ulteriormente rafforzata grazie all’inserimento nel perimetro del Gruppo di Mediatech che, con la partnership “platinum” di un big vendor come Nutanix, va a consolidare l’ecosistema tecnologico di Relatech., di durata quinquennale,.”