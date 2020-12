USA, indice manifatturiero della Fed di Dallas scende 9,7 punti

(Teleborsa) -, l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di dicembre, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.L', elaborato dalla Federal Reserve di Dallas,L', una misura chiave delle condizioni di produzione dello Stato,, indicando un'accelerazione nella crescita della produzione. Isono balzati a 17,8 punti (in crescita di 11 punti) così come il tasso di crescita dell'indice ordini è salito a 16,5 punti da 9,7.L'indice diè salito a 17,7 punti (+11 in un mese), mentre l'indice delleè passato da 13,7 a 21,9 punti.